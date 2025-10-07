Me Ciré Clédor Ly répond à Madiambal : « la peur aurait-elle changé de camp ? »

L’avocat Me Ciré Clédor Ly a réagi ce mardi 7 octobre 2025 aux déclarations de Madiambal Diagne, publiées dans la presse. Il a invité le journaliste et patron du groupe Avenir communication à faire preuve de retenue en raison de son « statut de fugitif ».



Dans une note rendue publique, Me Ly a rappelé que la responsabilité pénale est individuelle. « Toutes les personnes impliquées, quel que soit leur titre ou leur rang, seront tenues responsables des crimes de sang, des tortures, des traitements inhumains et dégradants infligés à une population civile, des séquestrations, détournements de fonds publics, blanchiment d’argent, favoritisme et autres infractions assimilées ou non encore dénoncées », a écrit Me Clédor Ly, précisant qu’il en sera de même pour « ceux qui faisaient l’apologie du crime contre l’humanité ou qui « pourraient être poursuivis pour haute trahison ».





La robe noire estime que justice sera rendue au Peuple Sénégalais. Selon lui, « c’est une nécessité et une exigence sociale urgente, qui implique une purge dans l’administration et l’exercice du pouvoir par les artisans de la Révolution. Faute de quoi, les sacrifices auraient été vains et l’échec inévitable ».



« Gardons-nous enfin de prendre la parole publiquement lorsqu’on a un statut de fugitif », a conclu l’avocat.

