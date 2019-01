Me El Hadj Aya Boun Malick Diop : «le Sytjust est prêt à adopter des solutions extrêmes»

Le Sytjust dénonce l’entêtement du gouvernement à vouloir ne pas appliquer les accords signés il y a de cela quatre (4) ans. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle El Hadj Aya Boun Malick Boun Diop, qui revenait sur leur grève de 72 heures a fai t é tat de leur radicalisation.



«Nous avons pendant plus de 4 ans négocié avec le gouvernement dans des conditions de paix et de sérénité jusqu’à aboutir à des accords. Et Aujourd’hui, il y a un revirement qui voudrait que le gouvernement puisse revenir pour remettre en cause tous les accords qui ont été conclus », clame-t-il sur Radio Sénégal.



Et de poursuivre : «C’est le gouvernement qui est en train de fausser les règles de dialogue social qui doivent être fixées par la sincérité. Donc aujourd’hui, nous sommes contraints de recourir à notre cessation collective du travail pour forcer le respect de ces accords. »



A en croire M. Diop, cette situation ne manquera pas de causer des désagréments, lesquels sont imputables au gouvernement.