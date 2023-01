Me El Haj Diouf repousse les limites de la cruauté: "les victimes du Joola et des accidents routiers sont les premiers responsables"

Sur le plateau de l'émission "Jakaarlo" du vendredi 20 jamais 2023, Me El Haj Diouf a repoussé les limites de la bassesse en s'exprimant sur les accidents tragiques sur les routes sénégalaises en indexant les victimes comme premières responsables de ce qui leur arrive. Pire, il est allé jusqu'à affirmer que les passagers du bateau Le Joola sont responsables de son naufrage.



"En conclusion, il faut qu'on se respecte un peu plus. Les passagers eux-mêmes sont responsables des accidents en acceptant les surcharges. Rappelez-vous du Bateau Le Joola, il avait triplé sa capacité normale", dit-il. Coupé par le chroniqueur Bouba Ndour :"Donc, les passagers sont responsables de ces accidents ?", "Oui", rétorque l'avocat de Adji Sarr. Qui ajoute: "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude".



Ce qui pousse Bouba Ndour hors de lui au point de quitter le plateau en ces termes: "je ne peux pas rester sur un plateau où on dit de telles choses. Plus de 3000 personnes sont mortes. Je quitte ce plateau".



Une déclaration de Me El Haj Diouf qui souille l'esprit des victimes du bateau Le Joola et de toutes les autres tragédies routières qui sont survenues au Sénégal ces dernières années.