Me Elhadji Diouf hué au tribunal : Abdoul Mbaye s’indigne contre les partisans de Sonko

Des pro-Sonko s’étaient rendus jeudi au Tribunal de Dakar où étaient entendus la patronne du salon Sweet Beauty, Ndeye Khady Ndiaye, son mari et l’accusatrice du leader des Pastef dans le cadre des auditions sur l’affaire de viols présumés et de menaces de mort.



S’adressant à la presse, l’avocat de Adji Sarr, Me Elhadji Diouf a été hué par des sympathisants de Sonko jusqu’à sa voiture. Ce qui n’a pas plu à l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye.



« S’en prendre à l’avocat de Adji Sarr c’est nier à cette dernière le droit d’être défendue. De mémoire de citoyen c’est la première fois que je note pareil spectacle. Les limites sont en train d’être dépassées. Gardons calme et raison », a-t-il posté.