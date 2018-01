Me Madické Niang a rencontré le Saes... Pour discuter des problèmes des enseignants

Me Madické Niang jure ne pas faire dans "la politique politicienne", dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, où il explique sa démarche d'élu du peuple et le déroulement de son entretien avec les responsables du groupe syndical le Saes.

"Cette démarche a pour fondement l’engagement du groupe d’aller à la rencontre des sénégalais pour partager avec eux leurs préoccupations. Le SAES a magnifié une telle initiative des députés et a fait savoir que leur doléance principale est la question de la retraite. Il a aussi indiqué que le budget de l’Etat ne couvrait que 1O à 11 mois des dépenses des Universités ; ce qui est à l’origine des retards de salaire des enseignants et des bourses des étudiants", a-t-il écrit dans le document.



Le président du groupe parlementaire "Liberté et Démocratie", a promis aux enseignants du Saes un soutien "par les voies appropriées devant l’Assemblée Nationale".

Et pour prévenir les troubles à l'Université, Me Madické Niang "demande au gouvernement de respecter ses engagements et de trouver une solution définitive aux retards récurrents des salaires des enseignants du Supérieur et des bourses des étudiants"