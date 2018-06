Me Massokhna Kane : "Si la Sde n'est plus en mesure de régler le problème de l'eau..."

“Dans tous les quartiers c'est le même problème. C'est vraiment déplorable” a déclaré Me Massokhna Kane qui se prononçait sur la pénurie d'eau qui sévit actuellement à Dakar. Laquelle pénurie est survenue après un arrêt pour travaux qu'avaient annoncé la Sones et la Sde.



Le président de SOS consommateur de poursuivre : “nous commençons à être très préoccupés parce que quand il s'agit de renouveler la convention et qu'on soit confronté à des problèmes si récurrents que la fourniture de l'eau, que les populations soient obligées de se lever la nuit vers 2 heures ou 3 heures du matin pour avoir 30 minutes d'eau c'est catastrophique”.



A en croire le consumériste, l’État doit prendre ses responsabilités pour que pareille situation ne se reproduise plus: “Si la Sde n'est plus en mesure de régler le problème de l'eau il faut que l’État s'en ouvre à d'autres qui ont la compétence requise”.