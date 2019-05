Me Mbaye Gueye, Bâtonnier, demande au Procureur d’arrêter d’abuser de leur pouvoir

Le Bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Mbaye Gueye a demandé au Procureur de la République d’arrêter d’abuser de leur pouvoir, après l’annulation de la procédure de l’affaire Thione Seck par le juge et en allusion à l’affaire Khalifa Sall.



« On me l’a rapporté et c’est procureur, lorsque leurs procédures sont annulées et que la libération du détenu est ordonnée, ils demandent à la police d’aller attendre le détenu devant la prison pour l’arrêter à sa sortie et reprendre la procédure, ce qui est normal », dit-il.



En colère, il exhorte les procureurs à cesser cette pratique, faut de quoi il se fera entendre. « Si jamais on me pousse à bout, je révélerai tous leurs secrets. Pour le moment, je m’en arrête à ça. Qu’on arrête sinon, le barreau sous ma direction, saisira toutes les juridictions internationales, les organismes des Nations unies pour que cette affaire connaisse une fin ».



Estimant qu’il ne peut y avoir de pagaille judiciaire, il indique que tous les pays de l’UEMOA pratique le texte du règlement 5 à l’exception du Sénégal. « Une annulation n’est pas une liberté absolue. J’ai appris que le procureur va faire appel », s’est-il désolé.