Me Moussa Diop annonce officiellement sa démission de la coalition BBY

L’ancien directeur général de la société nationale de transport, Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop a officiellement annoncé sa démission de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY, mouvance présidentielle). «Pour ne pas gêner certains, je préfère quitter la coalition Benno Bokk Yakaar et je l’assume entièrement », a déclaré le leader de l’Alternative générationnelle sur la Tfm.



Me Moussa Diop a précisé qu’il va déposer sa lettre de démission qui confirme sa sortie de la mouvance présidentielle. Une décision qui intervient après plusieurs sorties médiatiques dans lesquelles il fustige les choix de Macky Sall, notamment la nomination de l’opposant Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental.