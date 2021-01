Me Moussa Diop face à la presse ce mardi: des "bombes" annoncées

M. Moussa Diop va larguer des bombes ce mardi. C’est du moins l’avis nos confrères de Source A qui donnent un avant goût de l'avènement. Le journal révèle les points sur lesquels va s’articuler la conférence de presse.



D’après des indiscrétions parvenues au journal, l’ancien compagnon du chef de l’Etat Macky Sall compte exposer, au grand public, le marché du carburant de la société de transport. « Il va exposer des photos sur lesquelles des camions citernes d’une société d’hydrocarbure livreraient à « Dakar Dem Dikk » du carburant, alors que c’est normalement, Total ou Vivo Energy qui doivent le faire, puisque ce sont les attributaires du marché donné par l’Artp (Autorité de régulation des marchés publics) qui se chiffre à plus de 6 milliards de F Cfa », ont annoncé des sources dans le camp de Me Moussa Diop



Lors de sa conférence de presse, vendredi dernier, le nouveau Dg de DDD avait révélé que le coût du véhicule de fonction de son successeur était exorbitant. Pour se défendre, Me Moussa Diop va aussi dévoiler le coût de la voiture d’Oumar Boune Khatab Sylla, jugé très exorbitant. D'autres révélations explosives sont attendues.



Me Moussa Diop qui ne pouvait pas tenir sa conférence de presse dans les hôtels en raison de la Covid-19, a aménagé son salon pour les besoins de l'évènement, en installant des équipements pour faire une projection en direct.