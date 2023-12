Me Moussa Diop placé en garde à vue dans la nuit de lundi

L’avocat au Barreau de Paris et non moins candidat à la Présidentielle sénégalaise de 2024, Me Moussa Diop, a été placé en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi. Il a été convoqué et conduit à la sûreté urbaine après ses révélations sur un accord présumé d’exploitation d’une mine de diamant dans le nord du Sénégal entre l’homme d’affaires Mimran et le Président Macky Sall.