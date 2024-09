Me Moussa Diop porte plainte contre son mandataire pour abus de confiance

L'odeur du soufre se dégage du côté du parti And Gor Jotna, la formation politique de Me Moussa Diop. La robe noire a déposé une plainte contre son mandataire pour "abus de confiance". Sur la plainte déposée au Commissariat central de Dakar, il est reproché au sieur Boubacar Camara d'avoir outrepassé ses devoirs.

"Après avoir formalisé le jeudi 26 novembre 2024 auprès de la Direction générale des élections notre déclaration de candidature, le sieur Camara attendu le dimanche 29 septembre 2024 ( pour procéder au dépôt physique de nos listes) ne s'est pas présenté le jour le dépôt fixé à 10 h 45 et sans plus donner de ses nouvelles", peut-on lire sur la plainte dont PressAfrik détient copie.



Le comble dans cette affaire relate l'avocat. C'est quand "à 12 h 25 ce dimanche qu'une vidéo postée sur youtube m'est parvenue montrant le sieur Boubacar Camara en train de tenir une conférence de presse pour s'opposer à la candidature du Parti prise démocratiquement à la majorité de ses responsables". C'est cette attitude de monsieur Camara qui, a en quelque sorte, motivé la plainte de l'ancien directeur de Dakar Dem Dikk.



Toujours, sur la plainte l'avocat dit solliciter la poursuite de son mandataire pour les faits suivants : confiscation arbitraire " des listes et dossiers devant être déposés ce jour (29 septembre 2024).