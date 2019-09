Me Moussa Sarr a rencontré Lamine Diack à Paris... et mesuré son état d'esprit avant le procès

Me Moussa Sarr, a été reçu en audience, vendredi matin, à Paris, par Lamine Diack, selon une source du journal Vox Populi.



L'ancien patron de l'Athlétisme mondial, mis en examen depuis plus de deux ans à Paris pour corruption, son fils, qui se cache à Dakar et d’autres prévenus, vont être jugés par le tribunal Correctionnel de Paris du 13 au 23 janvier 2020.



Me Moussa Sarr de confier à nos confrères, qui l'ont joint au téléphone, que la rencontre avec Lamine Diack, quatre mois le procès, lui a permis de se faire une opinion sur l'état d'esprit de son client.