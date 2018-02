Me Moustapha Camara sur la réintégration de l'Uso : "La Fédération n'était pas contrainte d'appliquer la décision du TAS dans..."

Avocat au barreau de Marseille et expert en droit sportif, Me Moustapha Camara est bien placé pour parler du litige qui opposé l'Union sportif de Ouakam (Uso) à la Fédération sénégalaise de football (Fsf). En marge de la cérémonie de présentation de son livre, "Le contentieux du transfert des joueurs", le juriste s'est prononcé sur la réintégration de l'Us Ouakam suite à la décision du Tribunal arbitral du Sport (Tas).



Même s'il reconnaît ne pas avoir tous les éléments sur ce dossier, Me Camara a eu une lecture spéciale. "D'après les échos que j'ai eus, je peux dire qu'une procédure arbitrale n'est jamais figée, on peut donc toujours trouver une solution qui arrange l'ensemble des parties. La Fédération n'était pas contrainte d'appliquer la décision du TAS dans l'immédiat", a assuré le spécialiste du droit sportif.



Selon lui, Me Augustin Senghor et Cie auraient pu choisir un arbitre africain pour qu'il puisse donner une décision beaucoup plus conforme à nos réalités.