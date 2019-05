Me Ousmane Seye: "il n'y a pas de deux poids deux mesures dans les affaires Thione Seck et Khalifa Sall"

Avocat de l'Etat dans l'affaire dite de la Caisse d'avance de Dakar qui incriminait Khalifa Sall et conseil de Thione Seck dans l'affaire des faux billets et du blanchiment d'argent, Me Ousmane Seye a défendu les magistrats sénégalais en affirmant qu'il n'y avait de deux poids deux mesures dans ces deux affaires. "Il n’y a pas deux poids deux mesures dans les affaires Thione Seck et Khalifa Sall. Dans l’affaire de la Caisse d’avance, Khalifa Sall, entendu par la Dic sans la présence de son avocat, la Cour d’Appel de Dakar, a annulé, par la suite, tous les procès-verbaux issus de cette audition. C’est la même chose qui a été faite pour Thione Seck", a-t-il déclaré.



Aussi, explique l'avocat: "la seule différence est que dans l’affaire Khalifa Sall, avant d’être entendu par l’officier la police judiciaire, l’ex-maire de Dakar l’a d’abord été par les enquêteurs de l’Inspection générale d’Etat (Ige). Or, il n’y a aucune loi qui dispose qu’un rapport établi par l’Ige contre une personne entendue sans la présence de son avocat, doit être déclaré nul"