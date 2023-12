Me Saïd Larifou : « si les juges de la CEDEAO avaient lu le dossier qu’on leur a soumis, ils auraient eu une décision différente »

Me Saïd Larifou, un des avocats de Ousmane Sonko et leader du parti dissous, Pastef était l’invité de Midi Keng sur PressAfriktvhd de ce jeudi 14 décembre. Interpellé sur le verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, sur le dossier de leur client, la robe noire soutient : « Je ne sais sur quel dossier ils se sont basés, ils n'ont sans doute pas lu le dossier que nous leur avons soumis. Parce que s’ils avaient lu ce dossier, s’ils savaient comme quoi dizaines de Sénégalais ont été tués et un millier de Sénégalais qui sont en prison pour des raisons politiques, je pense que les juges de la CEDEAO, s’ils avaient vu ce dossier, ils auraient eu une lecture différente voire une décision différente. C’était sans doute un autre dossier, mais pas celui qu’on leur avait soumis. Je pense que la CEDEAO a failli dans beaucoup de dossiers y compris celui qu’on leur avait soumis », a indiqué Me Saïd Larifou.

div id="taboola-below-article-thumbnails">