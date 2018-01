Me Sidiki Kaba à l'ambassadeur américains : «ces propos sont de nature à compromettre la coexistence pacifique...»

«J’ai été instruit par le président de la République de transmettre un communiqué à l’ambassadeur des Etats-Unis que j’ai convoqué. Dans ce communiqué, il a été clairement signifié que le Gouvernement du Sénégal est indigné par les propos tenus par le Président Donald Trump à la Maison Blanche», a déclaré le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur après s’être entretenu avec le diplomate américain.



Quant à la teneur du message adressé à Trump, le chef de la diplomatie sénégalaise révèle : « Le Sénégal condamne vigoureusement ces propos et les rejette parce qu’ils sont attentatoires à la dignité humaine envers les Africains en général et la diaspora en particulier. Nous pensons que ces propos sont racistes et cela est de nature à compromettre les relations internationales et la coexistence pacifique entre les peuples qui ont besoin de respect mutuel… »



Et Me Kaba de conclure : «Nous espérons que ces propos qui sont catégoriquement rejetés par le Gouvernement du Sénégal seront repris autrement, de l’autre côté».