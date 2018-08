Me Wade accentue sa pression sur l’Internationale libérale : «Si la réunion se tient à Dakar, nous…»

Me Wade maintient toujours sa menace de quitter l’Internationale libérale si cette instance maintient la tenue de sa rencontre prévue à Dakar au mois de novembre. Et pour cause, le Pape du Sopi considère cette décision comme un affront porté à l’encore du Libéralisme sénégalais dont il est le «Père».



«Je ne cherche pas à empêcher la tenue au Sénégal de la réunion de l’Internationale libérale, je veux seulement faire comprendre au Comité directeur et maintenant aux membres, que si elle maintient sa décision de tenir sa réunion à Dakar, le Pds démissionnera de l’Internationale libérale. Le jour de la réunion, nous sortirons dans la rue avec nos pancartes», martèle-t-il dans des propos repris par le journal «Les Echos».



Me Wade de poursuivre : «Pendant notre traversée du désert sous les coups répétés du féroce Macky Sall, l’Internationale n’a pas, une seule fois, levé le petit doigt alors qu’elle devait être en première ligne».

A l’en croire, «tout ce qu’elle a fait, c’est modifier ses règles, c’est modifier ses règles pour pouvoir recruter notre adversaire qui est un anti démocrate patenté».