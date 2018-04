Me Wade met en garde Samuel Sarr et tous les libéraux qui voudraient être candidats en 2019

Le "Pape du Sopi" accepte à toute personne qui se réclame de son idéologie de présenter sa candidature pour l prochaine élection présidentielle de 2019. Toutefois, Me Abdoulaye Wade précise dans un communiqué publié sur la page Facebook du porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds)Babacar Gaye, qu'il ne peut être le parrain de quiconque si ce n'est son fils Karim Wade qui a été choisi comme candidat de la formation libéral.



"Il me revient que certains de mes anciens compagnons ont décidé de présenter leur candidature à la présidence de la République. C'est leur droit. Cependant, je voudrais faire savoir que je ne parraine aucune candidature autre que celle du Parti démocratique sénégalais, parti dont je suis la personne morale", a écrit l'ancien Président sénégalais Wade d'ajouter que tous ceux qui se désolidarisent du choix du Pds ne bénéficient plus de sa bénédiction.







Pour rappel, Samuel Sarr, ancien ministre de l'Energie a annoncé vendredi sa candidature pour l'élection de 2019. Il est accusé par certains responsables libéraux de rouler pour le régime de Macky Sall.