Me Wade rend visite à Karim Wade : que mijotent le père et le fils ?

Me Abdoulaye séjourne depuis quelques jours à Doha au Qatar. L’ancien président de la République qui réside à Versailles a fait le déplacement, informe Libération, pour rendre visite à son fils Karim Wade, qui y séjourne depuis la grâce présidentielle que lui a accordée le président Macky Sall le 24 juin 2016.



Cette occasion sera sans doute mise à profit par le Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (PDS) et le candidat à la prochaine élection présidentielle dudit parti pour se pencher les évolutions notées ces derniers temps, avec notamment le rapprochement d’Idrissa Seck avec son ancien parti.



Annoncé plusieurs fois au Sénégal, l’ancien «ministre du ciel et de la terre» n’a jamais fait le déplacement. N’empêche, certains le taxent de contrôler ce parti depuis la capitale qatari.