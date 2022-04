Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-Dentistes du Sénégal décrètent une grève de 48 heures

Le Collectif des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes en spécialisation Sénégal (COMES) invite tous les Docteur en spécialisation (D.E.S.) à observer le mot d'ordre de grève de 48 heures prévue pour le mardi 26 Avril 2022 et le mercredi 27 Avril 2022.



Dans un communiqué rendu public par le collectif, ils indiquent que le service minimum (gardes programmés, les urgences, soins des malades hospitalisés...) sera assuré.



Ainsi, le COMES invite les autorités à faire un "diagnostic exhaustif des problèmes du système de santé et à apporter les solutions adéquates et pérennes au bénéfice des populations."