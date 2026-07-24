Médias : décès d'Idrissa Fall, ancien rédacteur en chef de la VOA

Le journaliste sénégalais Idrissa Fall, ancien rédacteur en chef du service francophone de la Voix de l'Amérique (VOA), est décédé ce vendredi 24 juillet, selon une annonce de Radio Oméga, média privé burkinabè.



Recruté par la VOA en 1992, Idrissa Fall a consacré près de trois décennies à la couverture des principaux conflits et crises qui ont marqué le continent africain. Du génocide au Rwanda aux guerres en République démocratique du Congo, en passant par les crises en Côte d'Ivoire, au Mali et en République centrafricaine, il s'est distingué par la qualité de ses reportages et son engagement sur le terrain.



Journaliste chevronné, plusieurs fois récompensé pour son professionnalisme et son courage, Idrissa Fall laisse derrière lui un héritage important dans le paysage médiatique africain. Son parcours et son travail ont inspiré de nombreuses générations de journalistes.