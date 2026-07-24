Visite au Sénégal : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit l'astronaute Thomas Pesquet au Palais de la République

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi 24 juillet 2026, au Palais de la République, l'astronaute français Thomas Pesquet, en visite d'amitié au Sénégal du 20 au 24 juillet, selon la Présidence de la République.



Membre du Corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA), Thomas Pesquet est reconnu pour ses deux missions de longue durée à bord de la Station spatiale internationale (ISS), dont il a assuré le commandement en 2021. Son parcours fait de lui l'une des figures les plus emblématiques de l'exploration spatiale et une source d'inspiration pour de nombreux jeunes à travers le monde.



Au cours de son séjour au Sénégal, l'astronaute a notamment visité l'Agence sénégalaise d'Études spatiales (ASES) et échangé avec des jeunes au Théâtre national Daniel Sorano autour des enjeux des sciences et des technologies spatiales.



« Ces échanges confortent une conviction qui guide l'action du Chef de l'État : la science, la technologie et l'innovation sont des piliers de la souveraineté et de la prospérité que le Sénégal bâtit à l'horizon de la Vision 2050, portée notamment par le New Deal technologique », souligne la Présidence.



Le message se veut également un appel à la jeunesse sénégalaise : « Le Sénégal croit en sa jeunesse. Et sa jeunesse a le droit de viser les étoiles ».