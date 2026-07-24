Justice : la CEDEAO soutient l'aide juridique gratuite pour les détenus au Nigeria

La Commission de la CEDEAO renforce son action en faveur de l'accès à la justice et de la dignité humaine. Son président, Dr Omar Alieu Touray, a reçu ce jeudi 23 juillet 2026 à Abuja une délégation de la Fondation de bien-être des détenus du groupe Black Pelican.



Lors de cette audience, les responsables de l'organisation ont présenté les résultats de leur programme d'assistance juridique gratuite. Ce dispositif offre un accompagnement judiciaire et un soutien ciblé aux personnes vulnérables et à faible revenu en détention préventive au Nigeria. Mme Fatimah Akande et Mme Hajara Umar Nataala, responsables de la fondation, ont salué l'appui de la CEDEAO, qualifié de catalyseur majeur pour étendre leurs actions. Elles ont réaffirmé leur volonté de consolider ce partenariat afin de favoriser la réhabilitation et la réintégration des détenus.



De son côté, le Dr Omar Alieu Touray a rappelé que la vision de la CEDEAO reste centrée sur les populations, l'inclusion et la justice. Selon lui, réhabiliter une personne par le droit renforce la cohésion sociale, restaure la confiance envers les institutions et garantit la paix dans l'espace communautaire.