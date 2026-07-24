NBA : LeBron James opte finalement pour les Sixers

Le suspense est terminé : LeBron James va disputer sa 24e saison NBA sous le maillot des Sixers ! Après plusieurs semaines de réflexion, l’ancien ailier des Lakers a annoncé lui-même sa décision sur les réseaux sociaux, expliquant avoir sérieusement envisagé de mettre un terme à sa carrière après l’élimination de Los Angeles.



À 41 ans, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA s’est finalement laissé convaincre par Philadelphie, qui avait fait de lui sa priorité après l’arrivée de Jaylen Brown. Selon ESPN, LeBron James s’est ainsi engagé pour deux saisons avec les Sixers, pour un total de 8 millions de dollars, avec une « player option » pour la deuxième année.