Sénégal-Maroc (CAN 2025) : l'audience du TAS fixée au 8 octobre

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) examinera le recours de la Fédération sénégalaise de football (FSF) le 8 octobre 2026 à Lausanne, a annoncé l'instance arbitrale dans un communiqué officiel publié ce vendredi 24 juillet. L'audience portera sur le contentieux opposant le Sénégal à la CAF et à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) au sujet de la finale de la CAN 2025.



Selon la même source, l'appel de la FSF conteste la décision de la CAF d'avoir déclaré le Sénégal battu par forfait (3-0). La partie sénégalaise demande au TAS d'annuler cette sanction et de la déclarer officiellement vainqueur de l'épreuve.



Faute d'accord entre les parties pour accélérer la procédure, le dossier suit le calendrier ordinaire. Le communiqué du TAS précise que l'audience se tiendra à huis clos, aucune des parties n'ayant demandé de débats publics.



L'instance internationale indique enfin que la sentence ne sera pas prononcée le jour même de l'audience, la formation arbitrale devant entamer ses délibérations à l'issue des débats.