New Deal Technologique : le Sénégal en prospective à Washington pour financer ses infrastructures numériques

Le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf, a bouclé une mission stratégique à Washington D.C. L'objectif était de promouvoir la vision technologique du Sénégal et de lever des financements pour les projets numériques prioritaires du pays. Devant la Chambre de commerce des États-Unis, le ministre a exposé les ambitions nationales aux acteurs économiques américains. Les discussions ont ciblé la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la souveraineté numérique et la digitalisation des services publics.



La délégation sénégalaise s'est aussi entretenue avec le Département d'État américain et la DFC (U.S. International Development Finance Corporation). Ces échanges selon les services dudit ministére, visent à structurer le financement des infrastructures clés, comme les centres de données, la connectivité, l'identité et les paiements numériques. Cette offensive diplomatique et économique renforce le partenariat avec les États-Unis. Elle accélère le déploiement du New Deal Technologique pour faire du Sénégal un hub numérique majeur en Afrique.