Médias : la journaliste Fatou Abdou Ndiaye quitte la SENTV

Dans une note parvenue à la rédaction de Pressafrik, la journaliste Fatou Abdou Ndiaye annonce son départ de la SENTV après 15 ans passés au sein de cette entreprise de presse. Toutefois elle n’a pas révélé les raisons derrière ce départ.



"Je vous annonce aujourd’hui ma démission du groupe après plus de 15 années de collaboration. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre soutien constant et la confiance que vous m’avez toujours accordée tout au long de cette belle aventure.

Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux défis et d’autres horizons à explorer ensemble".