Médias : les signaux TNT de 7TV et de TFM rétablis

Les signaux des chaînes de télévision TFM et 7TV sur la Télévision Numérique Terrestre (TNT), coupés depuis plus d'une semaine, ont finalement été rétablis. Cette annonce a été faite ce jeudi par Séko Diémé, un responsable de 7TV, en marge d'une assemblée générale pour la création d'un "Front pour la défense de la liberté de la presse" (FDLP) à la Maison de la presse.



Rappelons que cette interruption était intervenue peu après l'arrestation de deux figures médiatiques : Maïmouna Ndour Faye, directrice de 7TV, et Babacar Fall, directeur de l'Information de la radio Futurs Médias (RFM).



Leur interpellation faisait suite à des entretiens qu'ils avaient accordés à l'homme d'affaires et journaliste Madiambal Diagne, qui fait lui-même l'objet d'un mandat d'arrêt international.