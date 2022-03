Médias : les syndicalistes déplorent la situation de la presse nationale et interpellent l'Etat

Dans le cadre de la lutte contre « l'injustice chronique instaurée dans certains groupes de presse, de la mauvaise gestion et de l’injustice », qui sévit dans le milieu, les syndicalistes ont tenu une rencontre afin de le dénoncer de vive voix. Prenant la parole, Bamba Kassé a résumé la situation. « Le groupe Excaf Telecom fait un bras de fer avec la TNT (Télévision Numérique Terrestre) qui tente de faire fermer le groupe. Pendant que la Rts et Le Soleil rencontrent des problèmes de management et salaire. On est arrivé à un point où certains patrons de presse usent d’en leur position pour exploiter et marginaliser les journalistes. Mais à ce stade les journalistes en ont marre et trop, c’est trop », tempête M. Kassé, qui ajoute qu’en ce moment, les priorités devraient être à mettre les journalistes en sécurité et à leur fournir une bonne situation de travail.



Alors qu’il a été mis en liquidation judiciaire par jugement N°003 du 9 février 2022, le Groupe du défunt Ben Bass Diagne fait face toujours face à des problèmes. À en croire le Secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) l’entreprise « se trouve dans une situation désastreuse et 400 pères et mères de famille risquent de se trouver sans travail du jour au lendemain. Ce, parce qu’il y a un lobby qui tente de tuer le groupe au profit de Canal plus. « Depuis quelques années, les travailleurs d’Excaf Telecom font face à de nombreux problèmes. Assez pour que la section Synpics du groupe se regroupe aujourd'hui devant la direction pour dénoncer une tentative de liquidation de la boîte par « Canal + international ».



D’après le récit de Lassana Diandy, « les déboires se sont multipliés pour Excaf après que la société s’est vue attribuer le marché du passage à la Télévision numérique terrestre (Tnt). N’ayant pas tenu ses engagements, la société a été écartée au profit de Tds Sa. Mais elle s’en est sortie avec une fragilité économique certaine », explique M. Diandy. Et selon ce dernier, la responsabilité de l’Etat est bien engagée dans ce naufrage financier. « Il y a la responsabilité de l’Etat du Sénégal dans cette situation. L’Etat nous a donné le marché de la Tnt, l’Etat nous a abandonnés et fragilisés. Nous appelons l’Etat à prendre ses responsabilités et à éviter que 500 travailleurs soient sacrifiés. Nous ne l’accepterons pas », déclare-t-il.



Les travailleurs du "Soleil" chargent leur DG



Le différend qui oppose le directeur général du quotidien national Le Soleil à ses employés se corse davantage. Très remontés contre leur Directeur général, les travailleurs du Soleil sont encore réunis au sein du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) et du Syndicat des travailleurs libres du Soleil (Stls), dénoncent la « mauvaise gestion » de leur Directeur général Yakham Mbaye. « La situation qui prévaut au soleil est catastrophique. Faisant fi des conséquences que va engendrer ces actions, il a licencié plus de 8 personnes de manière fallacieuse. Le 2 mars derniers, le salaire de deux agents ont été suspendu, car ils ont refusé de changer les clauses de leurs contrats de mobilité. Nous avons saisi notre ministère de tutelle et le ministère du travail sans réponse. On ne va pas accepter que quelques ambitions égoïstes tuent le métier. Nous allons déposer un préavis de grève le lundi 28 mars et nous allons assister à des jours sans soleil » d’après M. Sy, tant le virement intégrale des salaires suspendu, l’annulation des mutation de leurs camarades dans les régions ainsi que la réhabilitation de Salomon Fall qui a été renvoyé pour avoir répondu aux injures de Yakham Mbaye.



Les Journalistes de la RTS dans la tourmente



De son côté, Moustapha Cissé secrétaire général Synpics de la Rts fustige le comportement de son leur Directeur général Racine Talla qui veut « diviser la Rts ». « Aujourd’hui participait à une réunion syndicale est grand risque pour nous les travailleurs au risque d’être affecté, renvoyer ou sanctionner par M. Talla. La direction de la Rts marche depuis un an sans organigramme et la situation sociale à la Rts est délétère. Plusieurs journalistes ont été mis à l’écart, mais nous sommes déterminés à faire face », dénonce Moustapha Cissé. Toutefois, il déplore le fait que le président Macky Sall défende les occidentaux.



Tous ces syndicalistes ont décidé de former un seul bloc pour faire face à cette situation.