Un nouveau souffle pour l’éducation à Pata. Les populations de cette commune du département de Médina Yoro Foula ont réceptionné, ce vendredi 27 novembre, six salles de classe flambant neuves au profit du CEM. Financée par l’État du Sénégal à travers le PUMA, cette infrastructure vient répondre à un besoin pressant dans un établissement confronté jusque-là aux difficultés liées aux abris provisoires.



Lors de la cérémonie de réception, la coordinatrice du PUMA, Dr Ndèye Marième Samb, a rappelé la vocation de ce programme qui vise à renforcer, dans l’urgence, les infrastructures au profit des populations vivant dans les zones frontalières. Une intervention destinée à apporter des réponses concrètes aux nombreux défis auxquels ces territoires sont confrontés.



Du côté de l'établissement, cette réalisation est accueillie avec satisfaction. Le principal du CEM, Moussa Sow, s'est réjoui de la construction de ces nouvelles salles de classe qui permettent de résorber les abris provisoires dans son établissement.



Au-delà de l'amélioration du cadre d'apprentissage, le chef d'établissement estime que ces infrastructures construites aux normes permettront désormais de respecter le quantum horaire. Une avancée qui devrait, selon lui, contribuer à améliorer les performances scolaires des apprenants.



Le maire de Pata, Alou Baldé, a également salué cette réalisation qu'il juge opportune. Il souligne que ces nouvelles salles de classe arrivent dans un contexte marqué par une augmentation importante des effectifs scolaires, notamment à la suite de la suppression de l'entrée en sixième.



Avec ces six nouvelles salles de classe, le CEM de Pata tourne ainsi une page difficile de son histoire. Pour les élèves et les enseignants, c'est l'espoir de disposer désormais d'un environnement d'apprentissage plus sûr et mieux adapté aux exigences d'un enseignement de qualité.