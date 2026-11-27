Les Armées sénégalaises lancent, du 28 novembre au 6 décembre 2026, la manœuvre nationale « Boundou 2026 » dans les régions de Tambacounda et de Kédougou afin de tester l’interopérabilité des forces de défense et de sécurité face aux nouvelles menaces. Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), signé ce vendredi 27 novembre 2026 par son directeur, le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, ce dispositif d’envergure mobilise plus de 3 500 personnels.



Placée sous le thème de l’interopérabilité face aux nouvelles menaces, cette opération vise à évaluer et à renforcer la capacité des troupes à répliquer à une agression transfrontalière complexe qui combine des attaques conventionnelles et des modes d’action asymétriques. Sur le terrain, les unités de la Zone militaire n°4 et le Commandement des Forces spéciales (terre, air, mer) opèrent en synergie interministérielle avec la Gendarmerie nationale, la Police nationale, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, les Douanes, l’Administration pénitentiaire ainsi que les agents des Eaux et Forêts, des Parcs nationaux et de la Direction des aires marines protégées.



Au-delà des opérations tactiques, le programme prévoit un volet civilo-militaire avec des consultations médicales gratuites organisées par le Service de santé des Armées au profit des populations dans certaines localités de la zone de manœuvre. Sur le plan institutionnel, le Chef d’état-major de l’Armée de terre animera un point de presse le lundi 30 novembre 2026 à partir de 10 heures au camp militaire Mamadou Lamine Dramé de Tambacounda, tandis que la journée « VIP » se tiendra le vendredi 4 décembre 2026 au matin à Goudiry.

