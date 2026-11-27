Dans une analyse intitulée « La grandeur n’est pas constitutionnalisée », Babacar Justin Ndiaye revient sur l’évocation par Ousmane Sonko de la démission du Général Charles de Gaulle en avril 1969, et juge que ce parallèle « requiert un adéquat éclairage » face à « l’actuel et ténébreux moment où des hoquets politiques font vibrer dangereusement le fonctionnement des institutions du Sénégal ».



Selon le chroniqueur politique, si le fait historique est exact, les deux situations ne sont pas comparables. En avril 1969, Charles de Gaulle disposait d’une majorité parlementaire acquise et d’un mandat de sept ans qui courait jusqu’en 1972, dans une France « politiquement serein[e] et socialement paisible » après la crise de Mai 68 et sans perspective de cohabitation. Le référendum perdu portait alors sur deux réformes structurelles que Babacar Justin Ndiaye situe « à la périphérie des Institutions » : la régionalisation adossée aux Délégations à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) et la participation des travailleurs dans l’entreprise, inspirée notamment de l’économiste américain John Kenneth Galbraith et qui inspirera plus tard la « participation responsable » au Sénégal.



Au Sénégal, en revanche, aucun référendum n’est prévu, mais des élections locales et législatives susceptibles d’être convoquées par décret d’un chef de l’État dépourvu de majorité parlementaire, des échéances qui touchent directement « la matrice des Institutions ». Tout en rappelant que « tous les scrutins et toutes les formes d’expression du suffrage universel sont des baromètres de la volonté populaire », ce qui avait conduit De Gaulle à déclarer : « Je ne gouvernerai pas les Français contre leur volonté », Babacar Justin Ndiaye souligne qu’« une défaite électorale n’entraîne pas un mandat présidentiel automatiquement, mécaniquement ou constitutionnellement abrégé ».



« Mais la grandeur ne figure dans aucune Constitution. En tout cas, la grandeur n’est pas constitutionnalisée au Sénégal », tranche-t-il, avant de citer l’exemple des trois cohabitations vécues par François Mitterrand en France avec Jacques Chirac, Édouard Balladur et Lionel Jospin sans qu’il ne quitte l’Élysée. Babacar Justin Ndiaye conclut par une mise en garde contre un tel scénario à Dakar : là où la démocratie française a connu des « frictions feutrées », notamment sur le dossier néo-calédonien ou lors du coup d’État de 1999 contre Henri Konan Bédié, « chez nous, les frictions ne seront pas feutrées. Elles seront fatales ».