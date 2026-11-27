La Division Spéciale de Lutte contre la Cybercriminalité (DSC) a déféré devant le Parquet, ce vendredi 27 novembre 2026, un individu poursuivi pour « collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel, usurpation de fonction, injures et menaces ».



L’affaire a débuté à la suite d’une plainte déposée par une victime ayant rencontré le mis en cause lors d’une soirée dans un restaurant à Rufisque. Se présentant comme le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rufisque, le suspect avait noué une relation amoureuse avec la plaignante, au cours de laquelle celle-ci lui avait transmis des photos et vidéos intimes. À son insu, l’individu enregistrait également leurs appels vidéo sur WhatsApp.



Ayant conçu des doutes sur la véritable identité de son compagnon, la victime a souhaité lui rendre visite sur son lieu de travail. Devant le refus catégorique du suspect, une dispute a éclaté, dégénérant en injures et en chantage : le mis en cause lui a renvoyé ses enregistrements intimes en menaçant de les publier massivement sur les réseaux sociaux.



Convoqué et entendu sur procès-verbal par les enquêteurs de la DSC, le suspect a reconnu l’ensemble des faits, tentant d’expliquer son geste par un mouvement de colère après que la plaignante l’eut traité de « Niak Fayda ». L’exploitation technique de son téléphone portable a par ailleurs permis de découvrir une fausse carte professionnelle de magistrat, un stratagème qu’il a avoué avoir monté dans le seul but de séduire et de duper des femmes rencontrées dans les restaurants.