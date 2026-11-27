En pleine campagne des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre, la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance a réaffirmé le caractère universel de son combat à la suite de l’agression du maire de la commune d’Oulampane, grièvement brûlé dans son sommeil jeudi 26 novembre 2026 dans le département de Bignona.



Dans un communiqué diffusé ce vendredi 27 novembre, l’organisation a tenu à marquer son refus de toute sélectivité face aux violences. « Défendre les droits des femmes ne signifie pas que nous cautionnons ou passons sous silence les actes de violences commis par les femmes », a-t-elle souligné, tout en condamnant fermement cet acte qualifié de grave.



L’organisation, qui soutient que la paix durable en Casamance repose aussi sur la concorde au sein des foyers, le dialogue et le respect mutuel, a appelé au calme et à la retenue. Elle a par ailleurs invité les autorités judiciaires et sécuritaires à faire toute la lumière sur cette affaire afin d’établir les responsabilités, et exprimé sa solidarité au maire, à sa famille ainsi qu’aux populations d’Oulampane.