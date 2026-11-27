Le Bureau de l’Assemblée nationale a frappé un double coup institutionnel ce vendredi 27 novembre 2026 à Dakar. Réuni sous la présidence d’Ousmane Sonko, l’organe directeur de la XVᵉ législature a adopté quatre propositions de résolution pour la création de commissions d’enquête parlementaires sur des dossiers financiers sensibles, tout en arrêtant le dispositif administratif applicable en cas de dissolution de l’hémicycle.



Les investigations parlementaires approuvées ciblent la gestion des finances publiques et des grands projets de ces deux dernières décennies. Elles concernent d’abord la gestion de la dette publique du Sénégal sur la période 2012-2026, ainsi que la mobilisation, la structuration et l’exécution des financements accordés par Banco Santander dans le cadre de projets publics. Les députés entendent également faire la lumière sur le Programme décennal de gestion des inondations et le Projet d’assainissement des dix villes, mais aussi sur l’utilisation des fonds spéciaux de la Primature, du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE) entre 2004 et 2026.



La procédure suit désormais son cours légal vers le gouvernement. Conformément à l’article 54 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko notifiera immédiatement ces quatre résolutions au Ministre de la Justice. Le garde des Sceaux dispose d’un délai de quinze jours pour rendre son avis sur d’éventuelles interférences avec des procédures judiciaires déjà ouvertes sur les mêmes dossiers.



Au-delà de ce volet de contrôle de l’action publique, le Bureau a préparé l’institution à toute éventualité politique. En vertu de l’article 3 du Règlement intérieur, les membres du Bureau ont examiné et adopté l’Instruction générale relative aux modalités de fonctionnement des services en cas de dissolution de l’Assemblée nationale.