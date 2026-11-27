L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) examine la possibilité d'étendre sa surveillance aérienne à la zone de recherche et de sauvetage du Sénégal, en plus du Cap-Vert, à la suite d'une demande de Madrid face à la hausse des arrivées irrégulières aux îles Canaries.



Selon une dépêche d'Europa Press, un porte-parole de l'agence a précisé que Frontex « évalue » encore cette requête et qu'il « existe la possibilité de modifier les plans de vol d'un aéronef de Frontex qui se trouve déjà en vol depuis le Cap-Vert, afin qu'il couvre également la zone de recherche et de sauvetage du Sénégal », une option jugée susceptible de permettre d'agir « très rapidement » alors que les autorités canariennes viennent de déclarer l'urgence sanitaire à El Hierro.



Si l'Espagne réclame depuis longtemps le déploiement d'agents de Frontex sur le terrain dans des pays comme le Sénégal ou la Mauritanie, l'agence rappelle que de telles opérations exigent un accord spécifique entre l'Union européenne et le pays concerné, « et il n'en existe aucun ».



Du côté de Bruxelles, la Commission européenne juge « inacceptable » ce regain d'arrivées et assure suivre la situation « très de près » en apportant sa « pleine solidarité ».



Selon des sources proches du commissaire aux Affaires intérieures et à la Migration, Magnus Brunner, celui-ci est en contact étroit avec le président des Canaries, Fernando Clavijo, et le ministre espagnol de l'Intérieur, tout en rappelant que Frontex et l'Agence de l'Union européenne pour l'asile sont déjà présentes sur le sol canarien et que l'Espagne dispose d'une enveloppe européenne de 1 000 millions d'euros (environ 655,957 milliards de francs CFA) sur la période budgétaire de sept ans s'achevant en 2027 pour la gestion migratoire sur son territoire.



La Commission européenne, qui a récemment proposé de renforcer les pouvoirs et les ressources de Frontex, indique également qu'elle est en train d'« intensifier les discussions » avec des pays tiers d'où partent les traversées irrégulières, sans préciser lesquels ni quelles mesures sont envisagées.



Un porte-parole bruxellois a ajouté que « les passeurs jouent avec la vie de ces personnes et cela doit cesser », promettant : « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour soutenir les États membres qui font face à cette situation ».