Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a annoncé, dans un communiqué de presse daté du 27 novembre 2026, l’ouverture d’une enquête à la suite des décès d’Adama Salif Lamine Diallo et d’Abdou Tidiane Diop, survenus le samedi 14 novembre 2026 à Dakar.



Selon les premiers éléments de l’investigation, les deux victimes ont succombé à une défaillance multiviscérale. Afin d’élucider les causes exactes et les circonstances de ces décès, des examens toxicologiques ont été ordonnés et sont actuellement en cours en France, avec des résultats attendus dans un délai estimé à six mois.



Le Parquet précise que les investigations menées jusqu’à présent n’ont révélé ni l’existence d’autres victimes présentant des symptômes similaires, ni aucun lien de causalité établi à ce stade entre ces décès et le séjour des deux défunts dans un hôtel de la capitale. Alors que les auditions se poursuivent, le ministère public souligne qu’« aucune conclusion définitive ne saurait être tirée avant la réception et l'analyse de l'ensemble des résultats attendus ».