Médina Yoro Foulah : un enfant de trois (3) ans meurt dans un incendie

Un incendie dans le département de Médina Yoro Foulah a causé la mort d’un enfant de 3 ans et réduit en cendre deux (2) cases en paille.



En cette période de l'année, les risques d’incendies sont importants dans cette localité surtout avec les vents violents qui y sont fréquents. A Kerewane, on note un besoin pressant d'avoir un forage dans cette contrée qui totalise plus de dix villages.



Les populations Médina Yoro Foulah réclament la création d’une caserne de sapeurs-pompiers. De son coté, le maire de la commune a affirmé qu'une campagne de sensibilisation sera réalisé afin que les populations créent des pare-feu aux alentours des habitations, rapporte « Rewmi Quotidien ».



L'origine de l'incendie n'est pas encore connue.