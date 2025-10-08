Médina : l’ONAS lance la semaine d’assainissement pour nettoyer et réhabiliter le réseau

Les équipes techniques de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) ont lancé, ce mercredi 8 octobre, la Semaine de l’Assainissement dans la commune de la Médina. En présence du maire Bamba Fall et de ses collaborateurs, une vaste opération d’entretien du réseau d’assainissement a été entamée.



Selon Blaise Faye, directeur de l’exploitation et de la maintenance de l’ONAS, l’opération prévoit le débouchage d’une dizaine de points, le renouvellement de certains collecteurs et le remplacement des plaques de regards endommagées. Il a invité les habitants de la Médina à adopter des comportements responsables afin de préserver les ouvrages d’assainissement.



Pour sa part, l’adjoint au maire, El Hadji Samba Camara, a salué cette initiative tout en rappelant les efforts déployés par la commune dans l’achat de couvercles et les campagnes de sensibilisation auprès des populations.





Durant une semaine, les agents de l’ONAS interviendront sur l’ensemble du territoire communal pour déboucher les canalisations, remplacer les plaques de regards, curer les avaloirs et réhabiliter certaines bouches d’égout, dans le but d’améliorer la salubrité et le cadre de vie des habitants.