Médina: l'agence Crédit Mutuel de la rue 6 fermée pour cause de Coronavirus

Le Sénégal risque de voir sa population tout entière contaminée par le coronavirus. Jeudi, une source digne de foi du journal Le Témoin, a filé une information importante. Ceci pour prévenir les autorités sanitaires et gouvernementales sur la menace du Covid-19. Selon cette source, un Modou-Modou, revenu d’Italie, fréquentait l’agence du Crédit mutuel du Sénégal qui se trouve à la rue 6 de la Médina.



Après avoir été testé positif, il a fait sursauter les travailleurs de l’agence puisqu’il a été en contact avec eux. Ce Modou-Modou est un client potentiel qui y passait très souvent, d’après la source. Les chefs de l’agence ont verrouillé l’information en fermant l’agence sans avertir les autorités sanitaires. Plus grave, les agents qui étaient en contact avec le client testé positif sont restés chez eux sans être mis en quarantaine. L’agence est fermée depuis lors sans aucun bruit.



Selon la source de nos confrères, beaucoup d’entre les travailleurs ont peur mais n’ont pas voulu parler de ce qui s’est passé. Et la contamination risque de se faire dans tout le quartier. Ceux qui étaient en contact avec l’émigré n’ont pas voulu se signaler. Notre source a expliqué au Témoin qu’elle a une peur bleue. Cet employé nous demande de relayer l’information puisque c’est une affaire de santé publique et que beaucoup de vies sont en danger…