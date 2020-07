Médina : un vigile surpris en plein ébats sexuels avec une malade mentale

Ahmadou Sall, vigile de son état, a été surpris en train d’entretenir des rapports sexuels avec une fille qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Ce sont des éléments de la patrouille du commissariat de police de Rebeuss qui sont tombés sur la scène.



Les faits ont eu lieu dans la nuit du 29 au 30 juin 2020, aux environs de minuit, à l’avenue Blaise Diagne X Dial Diop de Dakar, plus précisément près du feu tricolore.



Interrogé, le vigile âgé de 25 ans a avoué son acte devant les enquêteurs. Le mis en cause a expliqué qu’il s’était rendu au bar de Niayes Thioker vers 19 heures pour prendre quelques verres. En rentrant, il a trouvé une malade mentale couchée non loin du feu tricolore. Ayant eu envie de faire l’amour, il s’est rapproché d’elle. Cette dernière, qui avait faim, lui a demandé de l’argent avant de passer à l’acte.



Sall dit lui avoir offert le pain qu’il avait dans son sac. Avant de soutenir qu’il ne savait pas que la femme était une malade mentale. Il a été déféré au parquet pour outrage public à la pudeur, rapporte L'As qui donne l'information dans son édition de ce mercredi.