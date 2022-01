Médina : une élève de cm2 échappe à un kidnapping

La fillette de 11 ans, Y. F. D., élève en classe de Cm2, a failli se faire kidnapper par un inconnu, rapporte « Libération ». Abordée par ce derbier qui s’était caché au coin de la rue, à la recherche d’une proie facile, elle a réussi à s’échapper. En effet, la fillette a fait croire à son prédateur qu'elle allait revenir, une fois après avoir déposé les condiments qu’elle venait d’acheter au marché pour sa mère. Mais, une fois à l’intérieur du domicile familial, elle s’en est ouverte à sa mère qui, à son tour, avait avisé le père de la fillette.



Ce dernier ayant obtenu la localisation du mis en cause, l’a pris en chasse. Rattrapé après une course effrénée, il a été conduit à la police, le mis en cause qui se dit marchand ambulant, est tombé sur Y. F. D. qui revenait d’une commission de sa mère.



Face aux limiers, le mis en cause identifié sous le nom d’I. Diallo a adopté a nié les faits retenus contre lui en soutenant qu’il n’avait aucune intention malsaine envers la fille. À l’en croire, il a interpellé la fille qui s’est rapprochée de lui pour lui demander une adresse. Une version qui sera balayée par la fillette de 11 ans qui a révélé que le mis en cause a essayé de la détourner en lui promettant de lui acheter des vêtements, mais à condition qu’elle l’accompagne au marché. Pire, il avait demandé à la fille de venir avec ses copines, afin qu’ils aillent ensemble acheter des vêtements.



Au final I. Diallo a été déféré au parquet pour "détournement de mineure et tentative d’enlèvement".