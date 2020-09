Médina : une femme, membre d'une bande d'agresseurs, surprise tentant de tuer sa fille d’1 an

Une femme qui tentait de tuer sa petite fille âgée d'un an, dans le cimetière "Abattoirs" de Soumbédioune, sis sur la Corniche Ouest de Dakar, a été arrêtée de justesse. Elle a été surprise par un passant Moussa B. Diallo au moment où elle s'acharnait sur son enfant. Les faits ont eu lieu dans la nuit du lundi à mardi dernier.



Attitré par l’attitude suspecte de la dame qui, portant son enfant sur son dos, rasait le mur du cimetière 'Abattoirs', le jeune Diallo décide de la suivre. Témoin oculaire des faits, Moussa B. Diallo de raconter : « J’ai traversé la route pour rejoindre la dame. Il était 1h24 mn. Lorsque je me suis approché d’elle, elle a pressé le pas en direction de ce couloir obscur. Elle s’est mise à hurler disant : « Bayima damay reye sama dome, xarouwalé (laisse-moi, je vais tuer ma fille et me suicider) ».



Diallo intervient au moment où la dame s’acharnait sur son bébé. Avant d’interpeller les policiers en patrouille. Ces derniers parviennent à faire dire à la mise en cause qui pestait de l’alcool, le numéro de téléphone de son ex-amant.



Rejoignant les lieux, l’homme confie être le père de sa fille, mais déclare ne pas vivre sous le même toit avec la jeune dame, rapporte L'Observateur.



Après enquête, il relève que la mise en cause, âgée de 29 ans, est membre d’une bande d’agresseurs au casier judiciaire chargé. Célibataire et mère de 3 enfants, elle a été déférée jeudi au parquet de Dakar.