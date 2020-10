Médinatoul Salam: vers l'annulation des deux "Gamou" de Serigne Saliou Thioune et de Sokhna Aida Diallo

Le préfet de Mbour, dans l'ouest du Sénégal, va rendre sa décision ce mercredi, sur les deux demandes d'autorisation de Gamou déposées l'une par le fils du défunt guide des Thiantakones, Serigne Saliou Thioune et l'autre par la veuve Sokhna Aida Diallo.



Selon les informations du journal "Libération de ce mercredi, on va tout droit vers l'interdiction des deux manifestations. La raison : on parle de menace de troubles à l'ordre public puisque les deux maisons sont mitoyennes. Et comme le préfet ne peut pas interdire le Magal dans ce lieu et autoriser l'organisation de deux Gamou, il va refuser les deux, prédisent nos confrères.



Car, rappelle le journal, les raisons qui avaient poussé l'autorité préfectorale a refusé la demande de Sokhna Aida Diallo lors du Magal, sont toujours d'actualités.