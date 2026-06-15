Santé : Près de 100 poches de sang collectées à la mi-journée à Ourossogui

Une centaine de poches de sang ont été recueillies ce dimanche à la mi-journée au camp militaire de Ourossogui. Cette opération de collecte a été organisée en marge de la célébration de la Journée internationale du don de sang.







Ndèye Seynabou Yade, surveillante de la banque de sang du centre hospitalier régional de Ourossogui et surveillante générale du Centre régional de transfusion sanguine de Matam, a tiré un bilan très satisfaisant de cette mobilisation à mi-parcours. Elle a souligné au micro de l’Aps, le caractère exceptionnel de ce résultat pour la région de Matam, précisant que le record local était jusqu'ici détenu par l’association 18 Safar avec 107 poches. Selon elle, cette forte participation traduit une réelle évolution des mentalités au sein de la population locale.







Face aux besoins cruciaux de la région, Mme Yade a invité les citoyens à prendre exemple sur le personnel militaire du camp de Ourossogui et à s'impliquer activement dans la sensibilisation. L'ambition des autorités médicales est d'instaurer des collectes permanentes et régulières afin de garantir un stock de sécurité suffisant pour l'hôpital.







La responsable de la banque de sang a rappelé que la région de Matam reste une zone particulièrement exposée aux accidents de la route fréquents et aux complications liées aux accouchements, avec des risques élevés d’hémorragie. Insistant sur le fait que le délai d’urgence pour transfuser un blessé est d’une heure, elle a lancé un appel à la mobilisation générale de toute la communauté pour pérenniser ces réserves vitales.

