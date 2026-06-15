Guerre au Soudan: plus de 1000 civils tués par des drones entre janvier et mai, selon l'ONU

Au Soudan, entre janvier et mai, les frappes de drones ont tué plus de 1000 civils entre janvier et mai, a dit ce 15 juin 2026 le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, dans des propos rapportés par nos confrères de RFI.



«Au Soudan, l'horrible conflit s'est étendu et intensifié, marqué par une forte augmentation du recours aux drones de guerre. Entre janvier et mai 2026, notre Bureau a documenté plus de 1000 civils tués lors de frappes de drones», a-t-il dit à l'ouverture d'une nouvelle session du Conseil des droits de l'homme, à Genève.



Pour rappel, le 15 avril 2026, la guerre au Soudan, qui oppose l’armée régulière du général al-Burhan aux forces paramilitaires (FSR) du général Hemedti, a franchi sa troisième année. Selon les Nations unies, il s’agit de la pire crise humanitaire au monde. Au total, 14 millions de Soudanais ont dû fuir leur habitation. Le nombre de morts se compte en dizaines de milliers.