Saint-Louis : quatre morts dans l’effondrement d’un immeuble à Pikine, une enquête ouverte

Un drame s’est produit dans la nuit du 14 au 15 juin 2026 dans le quartier de Pikine, à Saint-Louis (nord). Un immeuble R+2 à usage d’habitation s’est effondré aux environs de minuit, causant la mort de quatre personnes, selon un bilan provisoire.



D’après les informations de Seneweb, le bâtiment appartenait à un retraité âgé de 66 ans, identifié sous les initiales N. Diouf. Parmi les victimes figureraient deux des enfants du propriétaire. Le drame a également fait plusieurs blessés, tandis qu’une personne pourrait encore se trouver sous les décombres, selon des sources concordantes.



Alertés peu après l’effondrement, les éléments du commissariat d’arrondissement de Pikine ont rapidement sécurisé la zone. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour mener les opérations de secours et de recherche des éventuels survivants.



Les autorités administratives, dont le préfet du département de Saint-Louis, se sont rendues sur place afin de suivre l’évolution de la situation et coordonner les interventions.



Face à la gravité des faits, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis a été saisi. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’effondrement et établir les éventuelles responsabilités.