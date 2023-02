Mega-meeting à Mbackè : la Cour Suprême déclare irrecevable la demande de suspension introduite par les conseils de Sonko

Le juge des référés, qui a été saisi par Ousmane Sonko suite à l’interdiction du mega meeting à Mbacké, a confirmé la décision du préfet.



D'après les informations publiées par l’avocat du leader de Pastef, Me Khoureyssi Ba, le meeting reste non autorisé. « Référé-suspension de l'arrêté du préfet de Mbacké. Le juge des référés de la Chambre administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable la demande de suspension introduite par les conseils et soutenue par le Parquet Général », renseigne la robe noir sur sa page Facebook.



Pour rappel, Ousmane Sonko a saisi la Cour suprême d’une requête en référé aux fins de l’annulation de la décision du préfet, parce que l’a jugeant caduc. Attendant le verdict du juge des référés, le Méga Meeting de Mbacké a été maintenu par le leader de Pastef qui a appelé ses militants et sympathisants à se mobiliser.