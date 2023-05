Meilleur reportage en migration : Salif Sakhanokho remporte le premier prix et le prix spécial de feu Ndatté Diop

Le rédacteur en chef de PressAfrik, Salif Sakhanokho a remporté le prix du meilleur reportage en migration en 2022, organisé par l'Association des journalistes en migration et sécurité(AJMS). En plus de cette distinction, le prix spécial de feu Ndatté Diop lui a été décerné pour la « qualité de son reportage qui valorise par ailleurs une approche multimédia du journalisme ».



« Le Prix Meilleur Reportage en Migrations, édition 2022, organisé par l'Association des journalistes en migration et sécurité(AJMS), sera remis le mois de juillet prochain. La date exacte et le lieu seront communiqués ultérieurement. Le 11 avril 2023, à 11 heures, le jury s'est réuni à Dakar pour statuer », informe l’association dans un communiqué transmis à PressAfrik.



Le document soutient que les productions ont été évaluées sur la base des critères techniques et thématiques comme « référence au cadre politique, légal ou institutionnel local ou national relatif aux Migrations, la qualité et la diversité des sources et les Références à des statistiques ou données relatifs aux Migrations - Maitrise du vocabulaire lié aux Migrations ».



Ainsi, le jury a décerné les prix Grand Prix Meilleur Reportage presse en ligne à M. Salif Sakhanokho du site d'informations PressAfrik.com, pour son reportage « Émigration irrégulière à Saint- Louis: Radioscopie d'un phénomène - pêcheurs et rescapés listent les causes et les pistes de solution », publié le 25 avril 2022.



Par ailleurs, Grand Prix Meilleur Reportage Radio à M. Madia Diop de la radio UCAD, pour son reportage de 5 mn 28 secondes, sur les femmes et immigration irrégulière au Sénégal.



A l'issue de l'examen de toutes les productions soumises à titre de candidature, le jury a décidé de ne pas attribuer les prix télévision et presse écrite aux motifs « d’Absence de candidature en télévision - Faible qualité de la production en presse écrite ».



Cette troisième édition du Prix meilleur Reportage en Migration et Sécurité 2022, l'AJMS rend hommage à feu Ndatté Diop, journaliste et membre de l'Association des journalistes en migrations et sécurité, rappelé à Dieu le 13 mars 2022.



Rappelons que Salif Sakhanokho n’en est pas à sa première distinction. En juin 2022, il a remporté le premier du prix du meilleur reportage en migration, organisé par l’OIM.