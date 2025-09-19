Mékhé : un commerçant porte plainte contre son livreur qui a disparu avec 17 millions de FCFA

Un commerçant de la commune de Mékhé, dans l'ouest du Sénégal, a porté plainte contre son livreur. La victime, qui vend des aliments pour bétail et volaille, aurait remis 17 175 000 FCFA à son livreur, également domicilié à Mékhé, lundi dernier vers 8 heures. Ce dernier était censé déposer cette somme à l’agence de la Banque agricole de Tivaouane ( Thiès, Ouest).
Cependant, depuis, le vendeur, qui travaillait avec son livreur depuis trois ans, est sans nouvelles de lui. Son téléphone est injoignable. La Banque agricole de Tivaouane a confirmé que le livreur ne s'est jamais présenté à ses guichets pour effectuer le versement.
Face à cette situation, le commerçant a déposé plainte à la Brigade de gendarmerie de Mékhé, qui a ouvert une enquête.
Selon des témoignages rapportés par l'APS, le livreur aurait restitué la veille de sa « disparition supposée » la moto qu’il conduisait à son propriétaire, avant de récupérer son passeport auprès d’un autre commerçant à Mékhé.
Cependant, depuis, le vendeur, qui travaillait avec son livreur depuis trois ans, est sans nouvelles de lui. Son téléphone est injoignable. La Banque agricole de Tivaouane a confirmé que le livreur ne s'est jamais présenté à ses guichets pour effectuer le versement.
Face à cette situation, le commerçant a déposé plainte à la Brigade de gendarmerie de Mékhé, qui a ouvert une enquête.
Selon des témoignages rapportés par l'APS, le livreur aurait restitué la veille de sa « disparition supposée » la moto qu’il conduisait à son propriétaire, avant de récupérer son passeport auprès d’un autre commerçant à Mékhé.
Autres articles
-
Surpopulation carcérale : un taux d'occupation record de 257% en 2024 (Administration pénitentiaire)
-
Niaguis : deux anciens détenus et leurs complices envoyés en prison pour "vol de bétail et recel"
-
Pikine : deux individus interpellés après une tentative de vol violent à la Technopole
-
Place de Soumbédioune : le ministre Bamba Cissé lance l’offensive contre l’occupation anarchique de Dakar
-
Dossier Wally Seck et Cie : Ibrahima Bâ, fils de l'ancien Premier ministre Amadou Bâ et son chauffeur arrêtés