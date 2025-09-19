Mékhé : un commerçant porte plainte contre son livreur qui a disparu avec 17 millions de FCFA

Un commerçant de la commune de Mékhé, dans l'ouest du Sénégal, a porté plainte contre son livreur. La victime, qui vend des aliments pour bétail et volaille, aurait remis 17 175 000 FCFA à son livreur, également domicilié à Mékhé, lundi dernier vers 8 heures. Ce dernier était censé déposer cette somme à l’agence de la Banque agricole de Tivaouane ( Thiès, Ouest).



Cependant, depuis, le vendeur, qui travaillait avec son livreur depuis trois ans, est sans nouvelles de lui. Son téléphone est injoignable. La Banque agricole de Tivaouane a confirmé que le livreur ne s'est jamais présenté à ses guichets pour effectuer le versement.



Face à cette situation, le commerçant a déposé plainte à la Brigade de gendarmerie de Mékhé, qui a ouvert une enquête.



Selon des témoignages rapportés par l'APS, le livreur aurait restitué la veille de sa « disparition supposée » la moto qu’il conduisait à son propriétaire, avant de récupérer son passeport auprès d’un autre commerçant à Mékhé.